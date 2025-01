Sport.quotidiano.net - Santese neo campione regionale nel peso. Partono forte i giovani di Atletica Estense

Poco meno di tre mesi lontano dalle competizioni per, tre mesi di allenamenti intensi per ripartire con ottime performance ben distribuite tra settorele e assoluto, tra corsa campestre e pista indoor. Ottimo esordio per il pesista Lorenzo, che non soffre il passaggio alla categoria allievi con relativo attrezzo appesantito di un chilo e fa suo il titoloindoor di categoria lanciando ilda 5 kg. A 16,10 metri, poco meno del recorde tra le migliori performance allievi nazionali. Una chance per migliorarsi e confrontarsi sarà sabato 8 febbraio ad Ancona ai Campionati Italiani Allievi Indoor, Lorenzonon sarà l’unico rappresentante diai tricolori allievi; al via delle batterie dei 60 metri ci sarà Giulia Marchetti, autrice di un notevole progresso che l’ha portata da 8”09 del 2024 al 7”95 di metà gennaio nel meetingdi Padova.