Sololaroma.it - Olimpico inespugnabile, Roma come il City dal 2017: ora c’è il Napoli

Il tempo per esultare in casaè davvero poco, visto unin versione prime da affrontare nel prossimo impegno ed un calciomercato intenso tra Marmol ed un Zalewski verso l’Inter, ma gioire per la conquista del play-off di Europa League è doveroso. Una prova decisamente convincente da parte dei giallorossi, che battono l’ostico Eintracht Francoforte (3° sia in Bundesliga che in campo europeo) con un meritato e convincente 2-0. Cosa salta all’occhio? Che il successo è arrivato ancora una volta in unormai.La contrapposizione train casa ein trasferta è qualcosa di evidente a tutti e difficile da spiegare, benché la spinta del tifosi giallorossi, ieri 64.458 nel giovedì sera della capitale, sia un fattore che non scopriamo di certo oggi. In campionato squadra al 3° posto per punti conquistati entro le mura amiche (21), dietro solo alle prime tre della classe, Inter ed Atalanta, con l’ultima sconfitta all’datata 2 dicembre proprio contro la Dea.