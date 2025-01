Mistermovie.it - Mister Movie | Cos’ha detto la Mamma di Fedez a Pomeriggio Cinque dopo i presunti tradimenti

Il caso-Ferragni continua a far discutere.le rivelazioni di Fabrizio Corona, l’attenzione si è spostata sulla famiglia del rapper. In particolare,5 ha cercato di ottenere una reazione dalla madre di, Annamaria Berrinzaghi.Il silenzio della madre didi fronte alle polemicheInviata a casa della donna, la troupe del programma ha provato a ottenere una dichiarazione sulla vicenda. La madre di, però, si è limitata a una laconica risposta: “Credete a tutto quello che dicono gli altri.”. Un’affermazione che ha lasciato intendere un certo disappunto per il clamore mediatico suscitato dalla vicenda.Il silenzio della famigliaIl silenzio della madre diconferma la volontà della famiglia di mantenere un basso profilo in questa delicata situazione.