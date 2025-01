Ilrestodelcarlino.it - La Vis accoglie un giocatore e ne saluta due. Molina e Nina alla Spal, arriva Di Renzo

Pesaroune nedue. E non sembra finita qui. La vigilia di Vis-Campobasso è trascorsa così, inevitabilmente condizionata dalle vicende di mercato. Ieri ètocorte di Stellone Giovanni Di, che il Venezia ha prelevato dal Latina per girarlo in biancorosso. Il difensore centrale abruzzese, classe 2002, resterà in biancorosso un anno e mezzo con la formula del prestito; oggi in ogni caso non sarà a disposizione. La novità dell’ultima ora è invece la cessione di, entrambi in prestito. Era noto che l’attaccante, oltretutto fresco di prolungamento con la Vis, cercasse più spazio; la Vis l’ha accontentato, inserendo nell’affare anche il centrocampista. E Okoro, che sembrava vicinissimoJuve NG? L’estenuante trattativa tra i bianconeri e il Venezia pare di nuovo arenata, ma oggi Stellone dovrà comunque rinunciare all’attaccante, costretto a letto da un attacco influenzale.