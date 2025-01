Lettera43.it - Il momento nero di Schlein tra lodo Franceschini, Jobs Act e Salva-Milano

Leggi su Lettera43.it

«Siamo a un punto di svolta. Questo è forse ilpeggiore da quando è segretaria. Il 2025 sarà decisivo per il futuro di Elly.», sospira un deputato Pd in un angolo del Transatlantico, commentando quel che si muove nel centrosinistra. Ogni settimana sembra nascere una nuova grana per la leader dem che ormai, giocando con il titolo di una celebre pellicola di Woody Allen, è sempre più Elly a pezzi. «Ci mancava solo l’intervista di.», aggiunge. Sì, perché le parole dell’ex ministro della Cultura a Repubblica hanno provocato un vero e proprio cataclisma al Nazareno e questa settimana, dopo la vicenda Almasri, sono state l’argomento più dibattuto tra i parlamentari dell’opposizione.Elly(Imagoeconomica).Il liberi tutti diè musica per i cinque stelleL’idea didi smettere di rincorrere una difficile coalizione per presentarsi alle elezioni divisi e poi unirsi dopo in caso di vittoria è un macigno sulle aspirazioni di