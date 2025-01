Ilgiorno.it - I pomeriggi al cinema per tutte le età

Dal dramma alla pellicola storica, dal kolossal alla biografia. Sei appuntamenti fino a metà marzo con il grande, con film recenti italiani e internazionali capaci di coinvolgere ed emozionare. È la rassegna “al“, che verrà organizzata dal Comune a Palazzo Terragni col supporto della cooperativa Controluce. L’iniziativa, arrivata alla terza edizione, punta a coinvolgere soprattutto i giovani e gli anziani, dando loro un’opportunità di svago e cultura in orario pomeridiano.le proiezioni si terranno di giovedì alle 15.30, nell’auditorium di piazza Libertà. La rassegna prenderà il via il 6 febbraio, ma già da oggi si possono acquistare gli abbonamenti per l’intero ciclo di film a 21 euro attraverso la biglietteria terragnilissone.controluce.18tickets.it. Si partirà giovedì prossimo con la storia di tradimenti e destini segnati di “Iddu - L’ultimo padrino“, con Toni Servillo ed Elio Germano.