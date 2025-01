Quotidiano.net - Giornata tragica per i pedoni: 15enne investita e uccisa sulle strisce a Cremona, 74enne muore a Roma. Grave ragazzina di 11 anni travolta a Torino

, 31 gennaio 2025 -per istrade italiane: unadi 15è statada un bus alle 8 del mattino a, intorno alle 13 un'anziana di 74ha perso la vitada un'auto a, quindi nel primo pomeriggio nella periferia diuna 11enne è finita in gravi condizioni in ospedale per lo stesso motivo: è stata. .,, . 2025. FotoLive, Paolo CisiElisa Marchesini aveva 15e si stava recando a scuola, quando alle 7.50 un bus per studenti l'hamentre attraversava a piedi via Dante. Dai primi accertamenti della Polizia locale, rilievi e raccolta di testimonianze, lapotrebbe aver attraversato distrattamentepedonali, ma con il semaforo rosso e il conducente non sarebbe riuscito ad evitarla, uccidendola sul colpo.