Lettera43.it - Fedez risponde a Chiara Ferragni: «Lasciarla all’altare? Idea ridicola, l’ho amata con convinzione»

«Qualche punto fermo».ha iniziato con queste tre parole una serie di cinque stories su Instagram con cui è intervenuto sul caso del momento. Il rapper ha voluto dare la sua versione dei fatti sulla storia rivelata da Fabrizio Corona con Angelica Montini e sulla presuntadi fuggire dnel giorno del suo matrimonio. E lo ha fatto sottolineando di aver amato l’ex moglie,, ma anche con un passaggio in cui sembra rivolgere una stoccata proprio all’influencer., infatti, ha scritto: «Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro». Un riferimento, forse, alle parole dicontro di lui, arrivate nel giorno del rinvio a giudizio per il Pandoro-gate.: «Ho sceltocon»La risposta di(Instagram).