Assegno di inclusione meno richiesto, molte domande respinte: a quanto ammonta

L’Inps ha rilasciato nuovi numeri sulle misure di sostegno al reddito e alla formazione, l’die il Sostegno formazione lavoro, tracciando un quadro dettagliato di chi ha avuto accesso ai fondi pubblici e con quali risultati.Il report mette in evidenza il ricambio generazionale delle misure assistenziali e il tentativo di spostare il baricentro dall’assistenzialismo alla transizione lavorativa, con effetti ancora tutti da valutare. La retorica dell'”aiuto” lascia il posto a un sistema che vorrebbe, alsulla carta, incentivare l’autonomia economica.I numeri dell’diAlla fine di dicembre 2024, le richieste approvate per il nuovodidestinato ai nuclei in difficoltà sono state 758.872, coinvolgendo circa 1,82 milioni di cittadini. L’importo medio mensile riconosciuto è stato di 620 euro, con una prevalenza di beneficiari nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registra un valore medio di 635 euro.