Affidarsi al segno zodiacale per rimorchiare su Tinder

Vi parlerò di amore e psiche, dove l’amore è quello che gli utenti cercano sue la psiche è quella degli stessi utenti che lo cercano. Ho infatti appreso che, secondo le statistiche della app, ilè la seconda informazione più condivisa sui profili degli utenti di. Oltre a compatirmi perché compulso le statistiche anziché utilizzareper, vi chiedo anche di convenire con me che infinite sono le informazioni, più utili del, da fornire a chi speriamo si innamori di noi: il reddito annuale lordo, le mappe catastali dei possedimenti, il certificato di sana e robusta costituzione, l’albero genealogico delle tare familiari, i risultati delle analisi, le dimensioni, l’eventuale osservanza di precetti religiosi, un contratto prefirmato in cui si stipula e si pattuisce l’impegno a non rompere i maroni.