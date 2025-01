Unlimitednews.it - Terra dei Fuochi, Giordano “Sentenza storica della Corte Europea”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Laè un atto d’accusa inequivocabile: lo Stato italiano ha abbandonato i suoi cittadini, permettendo che ladeidiventasse una camera a gas a cielo aperto. Per anni, chi doveva intervenire ha finto di non vedere, ha minimizzato, ha promesso e poi si è girato dall’altra parte, mentre la gente si ammalava e moriva. Ora l’Europa ha detto chiaramente quello che la scienza denuncia da anni: questa è una strage silenziosa e lo Stato ha gravi responsabilità. Non è più il tempo delle scuse, dei rinvii, dei soliti balletti politici, di promesse e slogan. La salute non è un lusso, è un diritto costituzionale e chi siede nelle Istituzioni ha il dovere di tutelarla con i fatti e non solo con le parole. Bonifiche serie, controlli reali, pene severe per chi ha avvelenato la nostrae le nostre vite”.