Rossella Migliaccio lancia Armosaver, lo stick armocromatico

Dopo il successo della linea make-up che porta il suo nome,continua a rivoluzionare il settore: questa volta con un prodotto completamente nuovo sul mercato.è unomultiuso viso-occhi-labbra totalmente innovativo a livello mondiale. Grazie alla originale formulazione cromatica,è una vera e propria bacchetta magica tascabile per cambiare (o esaltare) il sottotono del nostro make-up in un solo gesto. Permette di realizzare un look full face in armonia con il sottotono di appartenenza, caldo oppure freddo, in un solo gesto.Arriva, il nuovodiDisponibile in due versioni, uno caldo (Warmer) e uno freddo (Cooler), si può usare come prodotto all-in-one da portare sempre con sé, grazie al pratico formato pocket.