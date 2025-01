Quotidiano.net - Questo smartphone Xiaomi in offerta a meno di 100€ su Amazon è un vero affare low cost

Per acquistare un nuovodadi 100 euro è possibile affidarsi alle offertedi oggi e, in particolare, all'ottimoRedmi 14C, modello sempre più punto di riferimento sul mercato. Il dispositivo in questione è ora disponibile al prezzo scontato di 98 euro diventando une proprio best buy nella fascia bassa del mercato. Chi ha un budget ridotto, può puntare a occhi chiusi sullodi, assicurandosi un dispositivo completo, veloce e con un'autonomia eccellente. Si tratta della scelta giusta anche per chi è alla ricerca di unodi riserva, sempre pronto all'uso. Prendilo al volo a soli 98€Redmi 14C: un best buy dadi 100 euro La scheda tecnica delloRedmi 14C comprende il SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.