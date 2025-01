Liberoquotidiano.it - "Qua mancano le basi. Se poi ognuno...". Il Milan sprofonda, Sergio Conceiçao a valanga

Sta tutto nelle parole diil "suicidio" delin Champions League, con la qualificazione diretta agli ottavi di finale sfuggita con l'inopinata sconfitta 2-1 di Zagabria in casa della modestissima Dinamo. E ora saranno insidiosissimi playoff: venerdì il sorteggio, toccherà una tra Psv e Juventus. In caso di qualificazione, si prospetta una sfida contro Arsenal o Inter. Alla vigilia di un derby contro la lanciatissima Inter in campionato che il Diavolo affronterà ancora una volta con l'acqua alla gola sia per la situazione in classifica sia per l'aspetto morale e psicologico, i rossoneri non hanno nemmeno tempo di recriminare per l'ennesima serata-no dal punto di vista tecnico, tattico, della qualità e del temperamento. E proprio a quest'ultimo fa riferimento il tecnico portoghese nel post-match.