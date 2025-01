Lapresse.it - Migranti portati in Italia e sfruttati per manodopera: 9 arresti a Crotone

pera basso costo. Nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato diha eseguito – tra le province die Catanzaro – un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro, nei confronti di nove persone, sette di nazionalità georgiana e duena. I nove sono indagati per la presunta partecipazione a un’associazione finalizzata al favoreggiamento all’ingresso e alla permanenza indi numerosi cittadini georgiani, che sarebbe stato indirizzata al reclutamento dida destinare a terzi in condizioni di sfruttamento personale.Il provvedimento, sottolinea la Polizia, arriva in seguito a un’attività d’indagine iniziata nel luglio del 2022 che ha portato all’individuazione – nella fase delle indagini preliminari e suscettibile di verifica nel contraddittorio delle parti – di una stabile struttura organizzativa con al vertice un soggettono, il quale coordinava l’attività tramite tre donne di nazionalità georgiana che avevano il compito di agganciare, anche tramite veri e propri annunci su social network come Facebook e Instagram, donne georgiane, a cui veniva promesso lavoro inin cambio di un prezzo per l’intermediazione, pagato direttamente dalla lavoratrice straniera al sodalizio criminale.