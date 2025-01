Thesocialpost.it - Malore sul palco per Patti Smith: la leggenda della musica sviene davanti ai fan

Leggi su Thesocialpost.it

è collassata suldurante un concerto in Brasile a causa di un’emicrania che l’affliggeva da giorni. La nota poetessa, musicista e autrice, di 78 anni, è caduta mentre si esibiva al Teatro Cultura Artística di San Paolo, accompagnata dal Soundwalk Collective, con cui stava leggendo alcuni dei suoi testi.Secondo quanto riportato dal quotidiano Folha de São Paulo, l’incidente è avvenuto circa mezz’ora dopo l’inizio dello spettacolo, mentre interpretava un brano sulla crisi climatica. Inizialmente, il pubblico e il personale di emergenza hanno pensato che si trattasse di una performance teatrale, ma dopo pochi istanti l’artista è stata soccorsa e portata nel backstage. I paramedici l’hanno poi riaccompagnata sul, questa volta in sedia a rotelle, per eseguire insieme al pubblico l’iconica “Because The Night“, un brano del 1978.