Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Iniziata la gara, Memola il primo azzurro a scendere sul ghiaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.0012.37: Triplo Lutz con step out e niente combinazione prevista con Triplo Toeloop, bene il Triplo Axel, recupera la combinazione con un buon Triplo Flip+Triplo Toeloop, quache sbavatura in atterraggio12.36: E’ il momento dello sloveno David Sedej, 19 anni, nato a Lubiana e residente a Menges. E’ allenato tra Lubiana, Celje, Bratislava e Belgio da Katarina Burja, Jorik Hendrickx. E’ al debutto in un grande evento internazionale, è stato 37mo al Mondiale juniores dello scorso anno ed è campione nazionale. Si esibisce su un mix: En Aranjuez con tu amor di Il Divo e Medellin di Madonna, Maluma, Offer Nissim. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU CS Golden Spin of Zagreb 2023 con 62.