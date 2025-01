Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Memola il primo azzurro a scendere sul ghiaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.0013.28: Ora la pausa per il rifacimento del13.28: Questa la classifica dopo i primi due gruppi:1 Semen Daniliants ARM 69.262 Kornel Witkowski POL 65.213 Valtter Virtanen FIN 65.184 David Sedej SLO 59.465 Alp Eren Ozkan TUR 59.226 Alexander Zlatkov BUL 58.617 Filip Scerba CZE 58.308 Noah Bodenstein SUI 53.759 Daniel Korabelnik LTU 53.0210 Jari Kessler CRO 50.8313.27: il bulgaro Alexander Zlatkov totalizza un punteggio di 58.61 che significa sesto posto provvisorio, qualificazione difficile13.24: Due salti completamente fuori asse per il bulgaro, che poi si riscatta con un’ottima combinazione nel finale ma difficilmente basterà per evitare il taglio13.23: caduta rovinosa sul Triplo Axel, caduta anche sul Triplo Lutz e quindi niente combinazione con il Triplo Toeloop, ritrova coordinazione combinazione con l’ultimo salto, bene Triplo Loop+Triplo Toeloop13.