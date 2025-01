Panorama.it - Il vero vincitore della Champions League è Conte

Leggi su Panorama.it

Chissà se Antonioha sorriso vedendosi lentamente allineare i pianeti del suo Napoli nel super mercoledì, quello dei verdetti che ha promosso, rimandato o bocciato big e non solo in giro per l'Europa, ma soprattutto ha scritto la traccia su cui chi vuole arrivare a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio si dovrà muovere. Se è, come sempre sostenuto da Sarri, che in albergo si può perdere uno scudetto, è altrettanto innegabile che sul divano di casa ci si possa cucire un pezzettino di tricolore anche senza spendere una goccia di sudore.E' quello che lascia in eredità al Napoli l'ultimo turnonuova. Uno scenario che nelle prossime settimane amplificherà il vantaggio di giocare molto meno delle avversarie, potendosi concentrare su una sola gara ogni sette giorni al contrario di Inter e Atalanta.