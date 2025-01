Davidemaggio.it - Ecco come sarà il Dopofestival

DavideMaggio.it lo aveva annunciato in anteprima: ildi Alessandro Cattelanà la Fiorello, in diretta su Rai 1 da un glass box con il Teatro Ariston sullo sfondo.La Rai conferma inoltre quanto vi avevamo anticipato sulla presenza di Selvaggia Lucarelliunica giornalista fissa in tutte le puntate, insieme al tocco fashion di Anna Dello Russo per commentare i look sanremesi e la musica live degli Street Clerks.Il2025 vuole essere uno spazio vivo, pronto ad accogliere il pubblico che imperverserà per le vie del centro di Sanremo ma anche quello a casa, che animerà la settimana sui social; a riguardo, Cattelan mostrerà e commenterà i migliori post, meme e video raccolti.In ogni puntata – da martedì 11 a venerdì 14 febbraio – arriveranno inoltre alcuni spettatori ‘speciali’ che seguiranno il Festival direttamente dal glass box insieme al conduttore, i vari ospiti e soprattutto i Big protagonisti.