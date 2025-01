Nerdpool.it - Disney Realm Breakers: annunciato il soft launch

Joycity haildi, il nuovo gioco d’azione e strategia 4X che unisce gli iconici universi die Pixar in un’epica battaglia contro le forze del male. Da oggi, anche i giocatori dell’Unione Europea possono accedere al titolo, affiancandosi agli utenti di Asia meridionale e sudorientale, Africa, Medio Oriente, Sud America e Oceania.Esplora e Combatti con i Personaggie PixarIn, i giocatori potranno esplorare mondi iconici come il colorato regno di Toy Story o i mari insidiosi dei Pirati dei Caraibi, creando una squadra di eroi con i personaggi più amati die Pixar.Oltre alla costruzione della propria città e al potenziamento della squadra di Lumin, il gioco offre diverse modalità di combattimento, tra cui:Battaglie nell’Arena contro altri giocatoriBattaglie Rissa, che richiedono abilità strategiche in stile tower defensePer sopravvivere alla minaccia della Legione del Flagello, sarà fondamentale raccogliere risorse e combattere al fianco di eroi leggendari come Aladdin e Gli Incredibili.