Csm | imparzialitànon si cerchi consenso

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.10 I magistrati devono acquisire la"consapevolezza che le prerogative della funzione si giustificano e legittimano solo in funzione di quella imparzialità che è costitutiva dell'essere magistrato".Il magistrato "non deve cercare ilpolitico e sociale alle proprie decisioni".Così Pinelli,vicepresidente Csm, all'inaugurazione dei corsi della Scuola Superiore di magistratura. E la prima presidente della Cassazione Cassano:"Auspico la condivisine di questo patrimonio comune di valori in un clima di rispetto fra le Istituzioni".