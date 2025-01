Ilfoglio.it - Che cosa significa davvero l'introduzione di DeepSeek?

Il modello linguisticor1 ha attirato l’attenzione della comunità scientifica e tecnologica per una serie di innovazioni che lo rendono una delle svolte piùtive nel panorama dell’intelligenza artificiale recente. A differenza della maggior parte dei modelli proprietari sviluppati dalle grandi aziende occidentali,r1 è stato rilasciato con una filosofia di apertura che rappresenta un cambio di paradigma. Ciò che rende questo sviluppo rivoluzionario è la combinazione tra trasparenza, accessibilità e capacità di esecuzione locale con personalizzazione dei pesi, tre elementi che ridefiniscono il modo in cui i modelli di intelligenza artificiale possono essere sviluppati, distribuiti e utilizzati. La prima grande innovazione dir1 è la sua apertura. Mentre molte delle aziende leader nell’intelligenza artificiale, come OpenAI, Google DeepMind e Anthropic, hanno scelto un modello chiuso, limitando l’accesso ai pesi dei loro modelli e proteggendo la loro tecnologia con infrastrutture centralizzate,ha il suo modello, permettendo agli utenti di scaricarlo, eseguirlo localmente e modificarlo liberamente.