Champions League | l’Inter domina delusione per Juventus e Milan

La fase a gironi dellasi chiude con risultati contrastanti per le squadre italiane.conquista una vittoria schiacciante contro il Monaco e accede direttamente agli ottavi, mentresubiscono sconfitte che le costringeranno a passare dai playoff. L’Atalanta, pur fermata dal Barcellona, mantiene vive le speranze per il turno successivo. Il Bologna, invece, esce con onore dalla competizione dopo un pareggio contro lo Sporting Lisbona.il Monaco e vola agli ottavidi Simone Inzaghi si impone con un netto 3-0 sul Monaco, grazie a una straordinaria prestazione di Lautaro Martinez, autore di una tripletta. La partita si mette subito in discesa per i nerazzurri: al 4’ Lautaro trasforma un rigore, mentre al 12’ arriva il raddoppio dopo una brillante azione di Thuram.