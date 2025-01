Ilgiorno.it - Uccise l’amico in casa senza un vero motivo: condannato a 16 anni

Oltrona San Mamette (Como) – Al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato, all’interno dell’aula del Gup Walter Lietti, la sentenza è stata identica alla richiesta del pubblico ministero: 16di carcere. Si è così concluso il primo grado di giudizio per l’omicidio di Manuel Millefanti, 43di Oltrona, raggiunto da una coltellata al cuore il 22 gennaio 2024, all’interno della suadi via Marconi 4. Imputato era Luca De Bonis, 35di Appiano Gentile, arrestato poche ore dopo l’omicidio, e tuttora detenuto. Il pubblico ministero Antonio Nalesso ha contestato l’omicidio semplice,alcuna aggravante, oltre al porto di coltello utilizzato per il delitto, chiedendo la stessa pena stabilita dal giudice dopo poco più di un’ora di camera di consiglio. Per contro, il difensore dell’imputato, avvocato Fabrizio Natalizi, aveva chiesto che venisse riconosciuto il reato di eccesso di legittima difesa, in considerazione del fatto che De Bonis aveva sostenuto di essere difeso per paura di un’aggressione da parte della vittima.