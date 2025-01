Ilfattoquotidiano.it - Scandalo sistema doping: “L’urina analizzata non era la sua”. La squalifica gli ha rovinato la carriera, ora il test del Dna lo scagiona

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Celestino Fernández ha annunciato tramite i suoi account social la risoluzione giudiziaria che non gli attribuisce la paternità delantipositivo per il quale è stato sospeso nell’aprile del 2024. Come riportano diversi media spagnoli tra cui Marca, AS e Mundo Deportivo, il giudice ha ritenuto comprovato che il campione di urina analizzato non apparteneva a Fernández. Il campione spagnolo 2022 di duathlon nella categoria élite è stato quindi vittima di un clamoroso errore dell’Agenzia spagnola anti, che ha confuso le sue urine con quelle di qualcun altro. Unoche getta ombre sulla sicurezza dei controlli.Fernández, agente di polizia di professione, è stato informato di essere risultato positivo all’oxandrolone in un controllo nel febbraio 2023 nell’evento ciclistico del Challenge de La Plana.