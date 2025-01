Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: la Francia ritrova Dupont e Ntamack per il Galles

Prende il via venerdì sera il Guinness Seie allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, scenderanno in campo i padroni di casa dellae ilper il match che inaugurerà il torneo. E Fabien Galthiela sua coppia d’oro in mediana per dare la caccia al titolo.Dopo aver saltato l’edizione 2024 per prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, a numero 9 ci sarà Antoine, probabilmente il miglior giocatore al mondo in questo momento. E a far coppia con lui torna, dopo i tanti infortuni, Romain, chiamato a riconquistare definitivamente la maglia titolare della.Tante le assenze per infortunio per la, che dovrà rinunciare a Gael Fickou, Jonathan Danty, Anthony Jelonch, Reda Wardi, Charles Ollivon e Damian Penaud, mentre Galthie rinuncia anche a Matthieu Jalibert, fuori dai 23 di giornata.