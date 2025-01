Sololaroma.it - Roma-Eintracht Francoforte, probabili formazioni: Ranieri sceglie i titolari

Se in campionato lasta viaggiando spedita nelle ultima giornate, servirà dare dimostrazione di crescita anche in Europa League, dove i giallorossi sono attesi dall’ultimo turno della fase campionato. Domani sera, alle ore 21, all’Olimpico sbarcherà l’, seconda in classifica alle spalle della Lazio e con un piede e mezzo negli ottavi di finale. Qualificazione tutta da conquistare invece per la formazione di, che dopo il ko con l’AZ Alkmaar di settimana scorsa dovrà fare risultato per approdare agli spareggi., leMatch che può segnare il destino europeo dellaquello di domani sera, conche consapevole dell’importanza dovrebbe puntare sulla formazione titolare, salvo improvvisi cambi di rotta nelle prossime ore.