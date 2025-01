Ilfattoquotidiano.it - “Prendete tutti i soldi che riuscite a portare”: l’insolita competizione con cui un’azienda dà il premio di produzione ai propri dipendenti

Un tavolo ricoperto di contanti. E la folla di persone che aspetta soltanto il via per iniziare a raccoglierne quanti più possibile. Sarebbe questa l’iniziativa dicinese per premiare i. 8 milioni di euro in contanti (60 milioni di yuan), da spartirsi tra loro in una vera ea gara, dove a vincere è chi ne riesce a prendere di più entro un limite di tempo prestabilito.Undiche fa seguito ad un’annata record, con un valore produttivo di 10 miliardi di yuan, così, l’azienda ha voluto riconoscere aiuna sorta di bonus decisamente insolito e speciale: “Non abbiamo prestiti da restituire, non abbiamo debiti e vogliamo rendere migliore la vita dei nostriche“, sottolinea la compagnia in una nota.