Palmeri | Inter una vittoria che può valere tanto! Ecco perché

In attesa della partita di questa sera trae Monaco, Tancredi, giornalista di Sportitalia, ha commentato la sfida che darà gli ultimi verdetti di Champions League.ESSI – Tancredi, in collegamento da San Siro in vista della partita di questa sera trae Monaco, ha commentato il match che andrà in scena al Meazza. Queste le parole del noto giornalista di Sportitalia: «L’ha in palio una somma di dieci milioni di euro per una partita decisiva. C’è una grande differenza tra chi arriva nelle prime quattro posizioni e chi invece termina oltre. Questo aspetto ha un peso considerevole a livello societario. Per i calciatori, la priorità è sicuramente quella di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, e con unal’si assicurerebbe un posto tra le prime quattro».