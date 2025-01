Ostia grave incidente sulla via del Mare | schianto fra due auto e un bus

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 gennaio 2025 –l’avvenuto nel pomeriggio di oggi avia del: a scontrarsi sono state duee un bus, all’incrocio con via delle Azzorre, all’altezza della stazione Lido Nord. Violento lo: una delle due macchine, una jeep Ranegade, si è ribaltata. L’altro veicolo rimasto coinvolto è una Fiat 500. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppodella Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.I feritiSono due le persone rimaste ferite nell’una delle quali, un 40enne alla guida della jeep è stato trasportato al Grassi in codice rosso. Il conducente del bus di linea, un uomo di 54 anni, è stato, invece, trasportato al S. Eugenio in codice giallo.