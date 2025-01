Sport.periodicodaily.com - Monza vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Scontro cruciale per la salvezza da non fallire soprattutto dai brianzoli se vogliono evitare una retrocessione che appare sempre più probabile.vs, match valido per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025, si giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREBrianzoli sempre più giù, come dimostra l’ultimo posto con appena 13 punti. Fin’ora la cura Bocchetti ha prodotto assai poco, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Più passano le giornate e più la retrocessione appare scontata, anche perchà non si intravedono segnali di miglioramento. Leggermente meglio stanno gli scaligeri, diciottesimi con 20 punti, ma pur sempre in piena zona retrocessione.