Mario Balotelli, 34 anni. Destini opposti

Gemelli diversi come diversi sono i rispettivi. Di cui restano comunque padroni. Si spiega forse anche così un inizio di 2025 agliper(34) e suo fratello Enock Barwuah (31). Il primo ha già chiuso (malamente) la sua nuova avventura in serie A col Genoa, il secondo, invece, è ripartito col piede giusto in serie D (girone B) con l’Ospitaletto, squadra in cui è approdato nel mercato di gennaio e che adesso guida la classifica sognando giustamente la promozione. Seha lasciato ieri Genova e il Genoa a testa bassa in silenziosa solitudine dopo essere stato scaricato da allenatore e società, Enock invece festeggia il primo gol con la nuova maglia: il 4-2 di domenica sul campo dell’Arconatese porta la sua firma, e fa più notizia dell’addio di Super