Mal di gola, il miracolo di un santo e un frate goloso: ecco com'è nata la tradizione del panettone di San Biagio

L’attesa è quasi termi. Il 3 febbraio è dietro l’angolo, e la mattina di lunedì si potrà finalmente gustare quel pezzetto digelosamente messo da parte dal pranzo dile. Raffermo, asciugato e reso friabile quasi quanto una brioche, il– attenzione! Dev’essere stato benedetto da un sacerdote: da questa renon si transige – si trasformerà in una prodigiosa medicina in grado di guarire mal di, laringiti e nasi chiusi. E mentre lo gusteremo, ripeteremo a voce alta, o anche solo col pensiero, rigorosamente in dialetto milanese, la frase “San Bias el benediss lae el nas”., naso, bocca e dintorni saranno ancora più protetti dai malanni se il giorno prima, il 2 febbraio giorno della Candelora, ci si sarà fatti benedire con delle candele benedette. Un martire guaritore Leggenda, devozione popolare e anche un pizzico di superstizione, che non guasta mai, sono gli ingredienti del culto ancora molto radicato a Milano e in Lombardia del “di San”.