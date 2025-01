Tuttivip.it - “Luca Calvani torna nella Casa”. Perché la decisione del Grande Fratello dopo l’eliminazione

Leggi su Tuttivip.it

La prossima puntata del, in onda giovedì 30 gennaio su Canale 5, si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena. Una nuova eliminazione metterà fine al percorso di uno dei sei concorrenti in nomination, mentre l’ex gieffinotorneràper affrontare faccia a faccia alcuni compagni di gioco con cui ha avuto contrasti.Al centro della serata ci sarà il verdetto del televoto settimanale, che vede in nomination ben sei concorrenti: Helena Prestes, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Bernardo Cherubini eIlaria Galassi. Uno di loro dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale e abbandonare definitivamente il reality.Stando ai primi risultati del sondaggio web realizzato da Forum, i due concorrenti che sembrano maggiormente a rischio eliminazione sono Bernardo Cherubini ed Eva Grimaldi.