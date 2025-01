Quotidiano.net - Digitalizzazione, 4.Manager lancia nuovo percorso di Alta formazione: l'iniziativa

Milano, 28 gennaio 2025 – L'associazione 4., in collaborazione con Digit'Ed e 24Ore Business School, ha presentato undidurante il convegno milanese 'Leader del Futuro: le Nuove Sfide dell'Innovazione Digitale'. L'idea ha come principale scopo quello di fornire ai, in particolar modo quelli temporaneamente senza occupazione, gli strumenti e le informazioni fondamentali per comprendere e gestire nel miglior modo possibile i cambiamenti apportati dalla rivoluzione tecnologica degli ultimi anni. Ilin questione coinvolgerà ben 60attualmente inoccupati e li indirizzerà al meglio sulle questioni relative all'intelligenza artificiale, alla cybersecurity e ai Big data, ovvero strumenti adatti a migliorare i processi e creare ambienti di lavoro modernizzati e in via di sviluppo.