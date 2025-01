Quotidiano.net - ‘Delitti e misteri a Gibsons’, la nuova serie su Giallo

Se siete appassionati die di trame intricate, questapotrebbe fare al caso vostro. A partire dal 15 gennaio scorso, è in onda sul canale– tasto 38 del vostro telecomando – “Delitti ea Gibsons”. Le storie narrate sul piccolo schermo sono basate sui romanzi della scrittrice canadese R. L. Wright. Al centro della trama le avventure di Karl Alberg e Cassandra che vivono in una cittadina costiera del Canada, immersa in un bellissimo territorio. E i due si trovano ad affrontare e risolvere omicidi, crimini efferati e. Perché, come recita il lancio dellatv, “A Gibsons nulla è mai come sembra”. Delitti ea Gibsons: trama, cast e anticipazioni Come anticipato, i protagonisti sono Karl Alberg e Cassandra. Lui è un detective che ha deciso di trasferirsi in quella piccola provincia, abbandonando la grande città per trovare un po’ di serenità e, soprattutto, se stesso.