Fanpage.it - Cresce l’isolamento sociale tra gli adolescenti nell’era digitale: chi sono i lupi solitari

Leggi su Fanpage.it

Negli ultimi anni il numero diche si isolano socialmente è aumentato in modo allarmante, passando dal 15% al 39,4%. CNR e ISTAT identificano questi giovani come “”: ragazzi che limitano le interazioni al solo ambiente scolastico e che rischiano di scivolare nell' isolamento totale. Tra le cause l'iperconnessione ai social media, il deterioramento delle relazioni familiari, il bullismo e l'insicurezza personale.