Terzotemponapoli.com - Comuzzo: Manna, pranzo con l’agente: dopo, offerta alla Fiorentina

Il Napoli fa sul serio per Pietro, 19 anni, difensore della. Secondo Sky Sport c’è un incontro in corso in questi minuti tra il ds del Napolidel centrale. “Il direttore sportivo Giovanniè acondi Pietro: una volta definito l’accordo economico per lo stipendio, il Napoli presenterà una nuova”, scrive Gianluca Di Marzio. “L’obiettivo è quello di creare una linea giovane e italiana per il presente e per il futuro coned Alessandro Buongiorno”“.i contatti con la società viola procedono. Intanto, gli azzurri continuano i contatti anche con il Manchester United per Alejandro Garnacho”, ha aggiunto il giornalista esperto di mercato. Ferrara: “? Chi viene a Napoli deve sapere una cosa”Ciro Ferrara, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “I punti in classifica del Napoli certificano quello che è stato il lavoro fatto da Conte in questi mesi, il campionato non viene vinto sempre dsquadra più attrezzata.