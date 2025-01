Romadailynews.it - Cina: vigilia Capodanno lunare, +200 mln viaggi interregionali in tutto il Paese

Circa 204,39 milioni disono stati effettuati inieri, durante ladelcinese, secondo le statistiche ufficiali. Del totale, 194,18 milioni disono stati effettuati su strada, 7,76 milioni in treno, 1,86 milioni in aereo e 587.000 via acqua, secondo uno speciale team di lavoro istituito per agevolare operazioni durante la corsa aiper la Festa di primavera di quest’anno. La Festa di primavera, ocinese, e’ la festa piu’ importante ine un’occasione per i ricongiungimenti famigliari. Quest’anno ricorre oggi 29 gennaio. Le autorita’ cinesi si aspettano un numero senza precedenti di 9 miliardi didurante il periodo didi quest’anno, che e’ iniziato il 14 gennaio e continuera’ fino al 22 febbraio.