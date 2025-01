Ilnapolista.it - Sky, Dorgu subito allo United. Ultimi dettagli per il trasferimento dal Lecce

Ilsta definendo glidella cessione di Patrickal Manchester. Lo conferma su X l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca di Marzio. L’operazione per l’acquisto dell’esterno danese, obiettivo anche del Napoli, è da 30 milioni di euro più 7,5 di bonus. Non è ancora fatta, ma le parti sono vicinissime.Leggi anche: Garnacho, il Napoli sta preparando una nuova offerta.è praticamente fattaUn’ora fa Fabrizio Romano aveva riportato la notizia che la trattativa era ripresa e che l’accordo si avvicinava per il pacchetto da 36/37 milioni di dollari.vuole il, pronto un accordo quinquennale con il Manchester, concordato anche dagli agenti.Anche Schira ne aveva scritto oggi, parlando anche dell’affare Napoli-Garnacho.