Anteprima24.it - Salerno, fatti brillare i due ordigni bellici nel cantiere della linea ferroviaria

Tempo di lettura: < 1 minutoSono terminate le operazioni di brillamento, grazie al tempestivo intervento degli artificieri del Genio Guastatori 21 Reggimento Caserta, dei dueresiduatirinvenuti ieri nelmetropolitana nella tratta Arechi – Pontecagnano aeroporto di.All’intervento, coordinato dalla Prefettura di, ha partecipato anche personaleQuestura, Polfer, Croce Rossa Italiana, Polizia Municipale die Protezione civile comunale.Glisono stati prelevati alle 12 e trasportati in una cava in zona Fuorni, ove sono stati.Il Prefetto di, Francesco Esposito, ringrazia gli artificieri dell’Esercito e tutti coloro che hanno partecipato per l’impegno e la rapidità dell’intervento. L'articoloi duenelproviene da Anteprima24.