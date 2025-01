Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, primo allenamento con i nuovi compagni. Il portoghese subito in campo dopo l’ufficialità – VIDEO

di RedazioneNews24per il difensorecon iinil suo arrivo(Marco Baridon inviato alla Continassa) – Nella serata di domani la Juve scenderà incontro il Benfica per l’ottava e ultima giornata del girone di Champions League, che potrebbe valere ancora il passaggio diretto agli ottavi.Inizia l’della #pre #JuveSLB ? Presente anche il nuovo arrivato, non convocabile comunque per la sfida di #UCL ?? @BaridonMarco pic.twitter.com/QArhbjRsLF—News24.com (@junews24com) January 28, 2025 Presente anche il neo arrivo, alcon i. Il neo acquisto non è convocabile per la sfida contro i connazionali, ma sta già iniziando a lavorare agli ordini di Thiago Motta.