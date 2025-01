Puntomagazine.it - Radja Nainggolan coinvolto in un’inchiesta su traffico internazionale di droga

Dal gol spettacolare all’arresto: l’ex stella della Romainsul narcoBruxelles –, il celebre calciatore belga di 36 anni ed ex stella della Roma, è finito al centro diperdi stupefacenti e presunto coinvolgimento in un’organizzazione criminale. La rete, secondo gli investigatori, importava cocaina dall’America Latina attraverso il porto di Anversa, per poi distribuirla in Belgio e nel resto d’Europa.Il blitz della Polizia federale belga, avvenuto questa mattina, ha portato a una trentina di perquisizioni tra Anversa, città natale di, e la periferia di Bruxelles. L’operazione ha portato al fermo di altre 15 persone, al sequestro di 2,7 chilogrammi di cocaina, armi, giubbotti antiproiettile, gioielli di lusso, orologi dal valore stimato di oltre 360.