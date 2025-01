Liberoquotidiano.it - Puro Jannik Sinner, "ne avevo bisogno": ecco come ha festeggiato la vittoria agli Australian Open

"Abbiamo fatto una bella cena con tutta la squadra. Mio ??fratello era qui, ci siamo divertiti molto insieme, ed è esattamente ciò di cui avevamo. Siamo stati due settimane sotto tantissime persone, è stato bello chiudere solo con noi":ha confessato di avercosì ladeglidopo la finale con il tedesco Alexander Zverev. Si tratta del terzo slam vinto in carriera e il secondo di fila in Australia. Una grande soddisfazione per l'altoatesino, numero uno al mondo, che ha comunque deciso di celebrare il suo grande risultato in modo sobrio. Parlando dell'ultimo trionfo, poi,ha ammesso: "Certe vittorie,mi è capitato quando ci sono riuscito la prima volta, ti danno fiducia. Il secondo titolo me lo godo un po' di più, è differente.