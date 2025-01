Lettera43.it - Piantedosi e Nordio indagati, rinviata l’informativa su Almasri

Dopo l’avviso di garanzia ricevuto dai ministri Matteoe Carlocon la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per il caso, è statain merito alla richiesta di arresto della Corte penale internazionale e alla successiva espulsione del generale libico.era in calendario per domani 29 gennaio, a partire dalle 16:15 nell’Aula di Montecitorio. Della questione sono stati informalmente avvisati i presidenti di Camera e Senato.Articolo completo:sudal blog Lettera43