Sport.quotidiano.net - Padel, appuntamento al 9 febbraio. Gli ex campioni della A al Mammut. Da De Rossi a Borja Valero e Di Canio

Gli exdel calcio italiano sono pronti a impugnare la racchetta daaldi Modena. Il club di via Ghiaronifamiglia Galassini accoglierà infatti domenica 9dalle ore 10 la terza tappa del ’1 Mobile Grand Slam VipShow’. In campo più di 24 ex calciatori di Serie A si daranno battaglia e regaleranno uno spettacolo unico a tutti gli appassionati che potranno entrare a ingresso libero. Tra i tanti volti noti del panorama calcistico che giocheranno da segnalare Daniele De, bandiera romanista ed ex tecnico giallorosso nella prima parte di stagione, Paolo Di, baluardosponda lazialecapitale e da anni opinionista di Sky. La folta rappresentanza sudamericana sarà guidata da Diego Perotti, German ’El Tanque’ Denis, ’Papu’ Alejandro Gomez e, mentre fra gli ex che hanno indossato la maglia anche del Modena ci saranno Luca Toni e Cristiano Doni.