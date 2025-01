Panorama.it - Ora l'IA si replica da sola: il primo caso in Cina

Può capitare, in un mondo tecnologicamente avanzato come il nostro, che un bel giorno indue sistemi d’intelligenza artificiale riescano ad autorsi, creando un vero e proprio clone di se stesse. Un po' come accadde nel 1996 alla famosa pecora Dolly, con la differenza che l’ovino potérsi grazie al lavoro degli scienziati che lavorarono al progetto della clonazione. I due sistemi IA, invece, si sonoti da soli, con delle semplici indicazioni impartite dagli studiosi. In particolare, uno studio effettuato dalla Fudan University di Shanghai ha scoperto che due sistemi d’IA, uno di Meta e l’altro di Alibaba, in ben dieci test sono riusciti ad autorsi in maniera quasi del tutto autonoma. Questo risultato, certamente inatteso e per alcuni versi inquietante, se da un lato apre nuovi scenari sullo sviluppo delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale e sull’impatto che essa può avere positivamente nella vita di tutti i giorni, dall’altro pone una serie di dubbi e preoccupazioni.