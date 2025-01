Ilrestodelcarlino.it - "Nuova antenna in arrivo, pronti a mobilitarci"

Un’altrasta sorgendo in pieno centro, a fianco di un traliccio già esistente. La zona è quella di via Indipendenza, a ridosso della ferrovia, dove un tempo si trovava la casetta del casellante, prima che venisse realizzato il sottopassaggio. "Sono ultimati i preparativi e gli allacci per un’altraa fianco di quella, mastodontica, insistente sul terreno della rete ferroviaria italiana" avverte Leonardo Malaspina, residente del rione, che mette in guardia dal fatto che "in pieno centro avremo un parco antenne a cento metri dal liceo Leonardo da Vinci, a poca distanza dalla scuola media Annibal Caro, dalla scuola Stella Maris MySchool e dall’asilo nido del parco dell’ex Cecchetti. Che ne pensa il sindaco e che cosa prevede in merito il piano antenne? I cittadini sono in allarme ealla mobilitazione".