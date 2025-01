Notizie Asvis | Quando l’ideologia vince sulla realtà Siamo nell’epoca della post-verità?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio NataleRedazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 21 gennaio 2025 Nel comunicato video rilasciato il 7 gennaio per annunciare la revisionepolitica di moderazione dei contenuti di Meta, Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook, Instagram, Whatsapp e Threads, ha detto: “Sembra che ci troviamo in una nuova era”.La domanda è: di quale era stiamo parlando?I fatti, in brevePer chi non fosse rimasto aggiornato, a inizio gennaio Meta, dopo aver portato avanti per anni una delle più grandi operazioni di fact-checking al mondo, ha deciso di chiudere con la verifica dell’attendibilità delleche circolano sui social di sua proprietà. Questo compito è stato consegnato nelle manicomunità, che da questo momento in poi si dovrà esprimereveridicità deipubblicati online,falsa riga del modello di X, il social network gestito da Elon Musk.